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Екатерина Климова напугала фолловеров откровенным фото
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Екатерина Климова напугала фолловеров откровенным фото 

WomanHit.ru 26 минут назад
Фото: WomanHit.ru
В начале текущего года звезда сериалов «Влюбленные женщины» и «Отмена всех ограничений» Екатерина Климова отметила свой 40-летний юбилей. Однако мать четверых детей выглядит гораздо моложе своего возраста, что подтверждают и многочисленные комментарии к ее фотографиям в соцсетях.
Для поддержания формы она регулярно ходит на массаж и различные оздоровительные процедуры. Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистка опубликовала фото, где запечатлена сразу после сеанса баночного массажа. «Привет из СССР пламенный», — подписала она кадр. Но некоторые пользователи ужаснулись красным отметинам на ее спине и предупредили об опасности кровоизлияния мелких сосудов.
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