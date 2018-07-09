Екатерина Климова напугала фолловеров откровенным фото

В начале текущего года звезда сериалов «Влюбленные женщины» и «Отмена всех ограничений» Екатерина Климова отметила свой 40-летний юбилей. Однако мать четверых детей выглядит гораздо моложе своего возраста, что подтверждают и многочисленные комментарии к ее фотографиям в соцсетях.

Для поддержания формы она регулярно ходит на массаж и различные оздоровительные процедуры. Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистка опубликовала фото, где запечатлена сразу после сеанса баночного массажа. «Привет из СССР пламенный», — подписала она кадр. Но некоторые пользователи ужаснулись красным отметинам на ее спине и предупредили об опасности кровоизлияния мелких сосудов.