Девочка в Северном Тушино во время игры выпала из окна восьмого этажа и умерла в больнице от травм

Инцидент произошел вечером 7 июля в жилом доме на ул. Планерная, где из окна квартиры на восьмом этаже выпала шестилетняя девочка. «Как выяснили оперативники, ребенок играл в комнате, пока мать готовила еду на кухне. В какой-то момент девочка оперлась руками на москитную сетку, та не выдержала, и малышка упала вниз», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшую доставили в реанимацию, где врачи долгое время боролись за ее жизнь, однако несмотря на усилия медиков, вечером 8 июля девочка скончалась. По факту случившегося следователи проводят проверку.