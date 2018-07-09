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МФЦ Ленинградской области поборются за звание лучшего
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МФЦ Ленинградской области поборются за звание лучшего 

Ivyborg.ru 24 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
В Ленинградской области стартовал конкурс, который поможет определить лучший многофункциональный центр «Мои Документы» в регионе.
В конкурсе примут участие все 33 филиала МФЦ, которые функционируют на территории 47 региона. Экспертному жюри предстоит выбрать не только лучший МФЦ, но и лучшего специалиста «одного окна».
В этом году сотрудникам МФЦ для участия в конкурсе необходимо предложить проект по усовершенствованию своей работы. При этом, как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, лучшие инновации будут внедрены в жизнь.
Напомним, что конкурс «Лучший МФЦ Ленинградской области» проводится в качестве регионального этапа для участия во всероссийском конкурсе с 2014 года. Итоги отбора будут объявлены в октябре.
Всего региональные МФЦ оказывают гражданам более 450 видов государственных и муниципальных услуг. Отделения службы работают во всех районах по удобному графику — с 9 утра до 9 вечера. Для областных предпринимателей открыты специальные офисы «МФЦ для бизнеса», где помимо оформления необходимых для ведения своего дела документов, можно получить консультации, посетить полезные семинары, провести презентацию для коллег и партнеров. Напомним, что все 30 МФЦ Ленобласти в ближайшее время планируют полностью отказаться от бумажного документооборота. Также Ivbg.ru напоминает своим читателям, что МФЦ начали предоставлять услуги «одного окна» садоводам Ленинградской области. В июне 2018 года во Всеволожском районе Ленинградской области открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси.
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