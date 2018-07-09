История самого яркого футболиста в мировой истории

В 1954 году в семье налогового агента и поклонника античной философии родился мальчик, которого назвали Сократес. Другой его брат носил имя Софоклус, третий — Состенес, а потом фантазия у отца закончилась, он перестал выпендриваться, и младшенького назвали Раймундо.

Сократес в итоге стал одним из лучших игроков в истории мирового футбола, хотя сборная Бразилии под его капитанством не взяла ни одной медали на ЧМ 1982 и 1986 года.

Как и у многих гениев футбола у Сократеса была маленькая женская стопа 39 размера при росте 192 сантиметра. Этой стопой он выдавал крученые удары и ювелирные пасы.

Пять лет Сократес совмещал игру в «Ботафого» с обучением в университете на педиатора. За ум и начитанность его прозвали Доктор Сократес. Потом он стал звездой одного из самых популярных клубов Бразилии, «Коринтианса». Карьера Сократеса пришлась на годы военной хунты в стране.

Тем не менее, Сократесу удалось установить в «Коринтиансе» самоуправление, где важные вопросы решало не руководство, а совет всех, кто работал и переживал за клуб: президент, игроки, массажисты, рабочие стадиона, болельщики.

Сократесу не нужны были деньги, ему нужен был только футбол и наука. В 1986 году в серии пенальти против сборной Франции он промазал, хотя фирменной коронкой Сократеса были удары с пенальти без разбега. Бразилия снова осталась без наград, хотя в ее составе кроме Сократеса блистали Зико, Карека, Фалькао.

После того, как самоуправление в «Коринтиансе» закончилось, он уехал играть в Италию, в «Фиорентину». Но не смог там смириться с договорными матчами и покинул Апеннины.

После окончания карьеры Сократес работал врачом, занимался общественной деятельностью. Активно выступал против коммерциализации футбола и считал, что футболисты отупели, а они должны быть умными и образованными, как сам Сократес.

Футбол по его мнению — не зрелище, а искусство, инструмент общения между людьми из разных стран. Как ни странно, великий футболист и врач умер от злоупотребления алкоголем и сигаретами.

А что еще более странно, в 1994 году, после долгого перерыва, чемпионат мира выиграла самая скучная сборная Бразилии в истории. Ради результата, тренер Карлос Парейра, сковал веселый стиль бразильцев в тактические схемы и заставил играть их в антифутбол. А капитаном и лучшим игроком той команды был Раи, тот самый Раймундо, младший брат Сократеса, которому не хватило имени греческого философа…

Так великий романтик Сократес ни разу не привел великую Бразилию к медалям да еще и пенальти промазал в 86-м, а его прагматичный брат сделал Бразилию чемпионом по пенальти в скучнейшем финале 94 года против Италии, и стал звездой в Европе.