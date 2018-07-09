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Украина отказалась от участия в детском «Евровидении» из-за денег
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Украина отказалась от участия в детском «Евровидении» из-за денег 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Украина не будет принимать участие в международном детском песенном конкурсе «Евровидение» из-за критического недофинансирования. Об этом сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании страны (НОТУ) в понедельник, 9 июля.
«Участие в детском «Евровидении» предусматривает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос Европейскому вещательному союзу — организатору конкурса — за участие в соревновании. В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты», — говорится в объявлении.
Отмечается, что в 2018-м организация получила сумму, которая была вдвое меньше гарантированной законом.
В 2017 году в соревновании победила 14-летняя россиянка Полина Богусевич с песней «Крылья». Конкурс проходил в Грузии. Следующее детское «Евровидение» состоится в Минске 25 ноября.
Международный детский музыкальный конкурс «Евровидение» проходит с 2003 года. В нем принимают участие музыканты в возрасте от 10 до 15 лет.
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