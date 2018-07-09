Новоуренгойский ветеран, которого «скорая» отказывалась везти в больницу, снова на искусственном дыхании

92-летний ветеран Великой Отечественной войны из Нового Уренгоя Владимир Николенко снова борется за жизнь.

По словам его дочери Людмилы Николенко, пока у него стабильно тяжелое состояние, на днях ему снова подключили аппарат искусственного дыхания.

«Он уже приходил в себя, шутил, разговаривал с нами, но на днях ему снова стало хуже, и ему снова подключили аппарат искусственного дыхания. Отцу тяжело дышать, у него осложнение появилось — пневмония, после перенесенной простуды. Медики городской больницы делают все возможное, они просто молодцы! Сегодня он снова пришел в себя, но пока остается на искусственном дыхании. Хочу передать благодарность жителям округа и журналистам, которые оказали мощную информационную поддержку нам, родственникам моего отца, было очень приятно осознавать, что ты не один со своей бедой», — сказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» Людмила Владимировна.

Напомним, 3 июля, в СМИ появились публикация о том, что врачи скорой помощи отказали 92-летнему ветерану в транспортировке в больницу. Они долгое время не решались везти пожилого мужчину из-за того, что он мог «умереть в машине скорой помощи». В конце концов, совместными усилиями дочери ветерана, его лечащего врача и сотрудников реанимационного отделения Владимир Николенко был госпитализирован в стационар.

Прокуратура Ямала продолжает проверку по факту отказа ветерану Великой Отечественной войны в госпитализации. К ситуации подключился и следственный комитет . Ямальское подразделение планирует дать свою оценку произошедшему.

С 5 июля с фельдшерами «скорой», которые приезжали на вызов, прекращены трудовые отношения. Больница и департамент здравоохранения нашли в их действиях грубые нарушения.