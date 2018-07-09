Школьница из Ростовской области вступила в переписку с королевой Англии

Лиза Пахалюк написала письмо королеве Англии и получила от нее ответ

Необычное письмо пару дней назад обнаружила в своем почтовом ящике Лиза Пахалюк из Константиновска. На конверте стоял штамп резиденции английской королевской семьи — Букингемского дворца. Распечатав его, Лиза увидела, что ей написала сама королева Туманного Альбиона Елизавета II

Юная дончанка уже много лет увлекается историей и культурой Великобритании. Английский язык для 15-летней Лизы практически как родной. На нем она говорит не хуже, чем на русском. Однажды в голову девочки пришла идея рассказать о себе не кому-нибудь, а Ее Величеству королеве Англии. Девятиклассница написала большое письмо своей августейшей тезке.

— Я рассказала, что Константиновск был когда-то столицей Первого Донского округа, что проживают здесь казаки и казачки, течет великая река Дон. А еще я вложила в конверт свой рисунок с изображением знаменитого английского автобуса и поведала о своей семье, —рассказала Лиза.

Адрес королевы девочка взяла на сайте Букингемского дворца, запечатала письмо и отнесла на почту. Школьница признается, что ответа на свое послание вовсе не ждала. Какого же было ее удивление, когда в почтовом ящике она обнаружила конверт на имя мисс Елизаветы Пахалюк с адресом отправителя: Букингемский дворец.

— Я сразу поняла, от кого это письмо, когда его открывала — волновалась, даже конверт порвала, — сообщила школьница.

По словам девятиклассницы, в письме Елизавета II поблагодарила дончанку за письмо и рисунок.

— В ответе было сказано, что королева оценила мои добрые мысли о ней. Говорилось о том, что Её Величеству было интересно услышать о Константиновске, о моей семье и о йоркширском терьере. Еще королева была рада узнать, что мне нравятся уроки английского языка, —рассказала Лиза.