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Чем опасен курортный роман
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Чем опасен курортный роман 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Эйфория, охватывающая отпускника на курорте, порой выливается в безрассудные поступки. Некоторые предаются неумеренным возлияниям, но большинство охватывает жажда любовных подвигов. Но следует помнить, что курортные романы могут быть опасны.
Несбывшиеся мечты
Яркая внешность южных девушек убеждает вас в том, что секс будет ярким и запоминающимся. Но чаще всего донжуана ждет разочарование. То факт, что вы иностранец, может не раскрепостить даму — а, напротив, смутить и привести к зажатости. Кроме того, темпераментная речь и жесты вовсе не означают, что объект вашего желания будет столь же горяч в постели. Так что вместо потрясающего приключения может выйти одно расстройство.
Навязчивость
Встретив красотку, вы воспламеняетесь желанием — но понимаете, что это приключение на одну ночь: после бурного (возможно) секса говорить вам с ней будет не о чем. А вот у дамы другие планы — она решает, что вы подходящий кандидат для продолжительного курортного романа. Вас будут караулить возле отеля и названивать по телефону, номер которого выяснят у подруги-администратора. Если вас устраивает перспектива провести отпуск, играя в шпионов — тогда вперед!
Травматизм
Подкарауливать вас может не только предмет вожделения, но и ее парень — бывший или настоящий. И расплата за приятно проведенное время может наступить быстро. Если это разбитый нос или фингал под глазом — считайте, что легко отделались. Можно и в больницу загреметь, тогда отпуск пройдет в тихой, спокойной и стерильной обстановке.
Основные риски
Милые создания с большими невинными глазами и пушистыми ресницами (не говоря уже о других достоинствах) на деле могут быть не столь уж невинны. Если утром вы не обнаружили «котеночка» мирно сопящим на подушке или плещущимся в ванной — бегите проверять кошельки и чемоданы. Скорее всего, ценности уплыли в неизвестном направлении. К сожалению, историй таких — тьма.
А даже если все обошлось, и лапочка трогательно с вами прощалась, утирая слезы на перроне — не торопитесь радоваться. Счета от венеролога и уролога скоро вытеснят из памяти все светлые воспоминания о поездке.
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