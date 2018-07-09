11 пар оксфордов, дерби и брогов со скидкой

Мода работает на опережение, а потому уже в июле пора смириться с тем, что осень все-таки наступит. К счастью, скидки порядком скрашивают шопинг к холодному сезону. Уже сейчас в интернет-магазинах можно найти пару классических брогов или оксфордов за полцены. Такие модели никогда не выйдут из моды и прослужат не один год — определенно надо брать. Так как они точно впишутся в любой гардероб, главное — не потеряться и найти те самые. Глянцевая или матовая кожа, на массивной платформе, как в 90-х, или черно-белые, как мужские модели 30-х, есть даже голографические — какие бы вы ни купили, вложение точно окупится.