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11 пар оксфордов, дерби и брогов со скидкой
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11 пар оксфордов, дерби и брогов со скидкой 

Harper’s Bazaar 27 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Мода работает на опережение, а потому уже в июле пора смириться с тем, что осень все-таки наступит. К счастью, скидки порядком скрашивают шопинг к холодному сезону. Уже сейчас в интернет-магазинах можно найти пару классических брогов или оксфордов за полцены. Такие модели никогда не выйдут из моды и прослужат не один год — определенно надо брать. Так как они точно впишутся в любой гардероб, главное — не потеряться и найти те самые. Глянцевая или матовая кожа, на массивной платформе, как в 90-х, или черно-белые, как мужские модели 30-х, есть даже голографические — какие бы вы ни купили, вложение точно окупится.
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