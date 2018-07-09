Во Ржеве нашли детей-вандалов, совершавших «набеги» на известную голубятню

Во Ржеве нашли хулиганов, которые неоднократно портили имущество голубятни. Так в ночь на 19 июня злоумышленники проникли в клуб «Голубиное сердце» и выломали дверь смотровой площадки, оборудованной на голубятне. Проникнуть внутрь помещения, где содержатся сами птицы, они не смогли или побоялись, поскольку оно находится под сигнализацией.

Как сообщает «Ржевская правда», вандалов нашли. Ими оказались дети в возрасте от 11 до 13 лет. Поймали их сотрудники МУП «Содействие».

Ребята признались, что портили имущество специально, от нечего делать. Юных хулиганов поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.