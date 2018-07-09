Мочой из ведра облил сибирячку отвергнутый влюбленный

«Константин работал в нашем агентстве веб-аналитиком. Пришёл как стажёр, обучился фактически в рамках студии. За всё время работы мы не общались. Максимум — здоровались, перекидывались безобидными фразами, во время общения с коллегами в перерывах», — говорит Валерия Суханова.

А недавно к девушке, выходящей из подъезда подошел неизвестный мотоциклист в шлеме, и плеснул в девушку жидкостью из пластикового ведра. Лера уверена, что это бывший коллега — тот самый Константин. Полтора года назад она отказала ему во взаимности. После Константин Ш. сам написал Валерии, признавшись в поступке и заявив, что плеснул в нее мочой. «Хорошо, что не кислотой», — иронизирует Валерия.

«Я никогда не попадала в такие ситуации. Даже не припомню, когда был какой-либо у меня конфликт за последние 10 лет, — продолжает Валерия Суханова. — Сейчас я планирую предать эту неприятную историю огласке и повторно обратиться в полицию. В первый раз полицейские отреагировали вполне дружелюбно, объяснили, что и как писать, выразили человеческое сочувствие. Заявление обработали и уведомили об этом письмом. Вероятно, оснований для чего-то более серьезного было у них недостаточно. Надеюсь, что с учётом последних событий и писем — оснований стало больше».

Валерия впервые попала в неприятную ситуацию с молодым человеком

Валерия не знает, чем именно в нее плеснул мотоциклист: «Жидкость больше походила на грязную воду. Про мочу — это его слова, а не мои соображения. Это произошло прямо перед моим домом — на выходе. Сначала я подумала, что мотоциклист с ведёрком воды в подъезд идёт».

Ранее Константин в самых нелицеприятных выражениях пообещал Валерии украсть ее кота, разделать на части и разбросать по городу. Девушка восприняла угрозу реально. «Пока кот живее всех живых, — говорит девушка. — Невероятно жаль, что моя частная жизнь перестала таковой быть с некоторого момента. Утром я получила письмо с угрозами о „расправе“ над моими друзьями. Я получила скриншоты кадров с GoPro. Трудно жить в эпоху интернета, когда за одну минуту что-то личное или позорное может облететь половину земного шара. Зато в интернете можно сказать что-то важное и быть услышанным теми, кем нужно».

По словам Валерии, в своих чувствах бывший коллега признался ей полтора года назад. «Я вежливо поблагодарила его за честность и объяснила, что несвободна и попросила оставить меня в покое. Однако его, скажем так, „ухаживания“ продолжились, стали агрессивнее. Валерия была вынуждена пожаловаться начальству на неадекватное поведение коллеги, и вскоре настойчивый влюбленный уволился. После этого Константин стал засыпать девушку угрозами и оскорблениями, называя Леру словами, из которых „мразь“ — самое безобидное.

После первого обращения в полицию, Константин Ш. немного утих и даже принес Валерии извинения. „С февраля 2018 года прошло много времени. Я искренне считала, что всё позади, — продолжает девушка. — Пока не вышла из подъезда, чтобы отправиться на работу, и не получила от инкогнито в чёрном шлеме ведро помоев в лицо. А опустошённое ведро следом в голову. А вчера утром я получила письмо с угрозами, что тоже самое ждёт моих друзей“.

»В период влюбленности и мужчины, и женщины идеализируют объект своей влюбленности, делая его частью своих фантазий, — комментирует психолог, директор некоммерческого партнерства по оказанию помощи лицам в кризисной ситуации «Волонтер. Сиб» Наталья Анисимова . — При этом зачастую реальность частично игнорируется. Если идеализация объекта, идеализация возможных отношений разрушаются или обесцениваются, это вызывает сильные чувства. Состояние аффекта может проявляться по-разному, в зависимости от особенностей характера личности».

Добавим, что нечто подобное уже случилось в Новосибирске с другой девушкой. Ссора с молодым человеком превратила ее жизнь в кошмар. Приревновавший подругу молодой человек обещал превратить ее жизнь в ад и уничтожить всё, что ей дорого. Первой его жертвой стал автомобиль Toyota Mark II, принадлежавший девушке. Парень разбил капот авто, облил его бензином и грозился поджечь. После этого он похитил ключи от её дома, проник в жилище и жестоко убил любимую собаку.