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После года преследований россиянин облил возлюбленную мочой
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После года преследований россиянин облил возлюбленную мочой 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Новосибирска Валерия Суханова рассказала о преследованиях бывшего коллеги, которые длятся более года: мужчина угрожает выложить в интернет видео, где облил ее мочой, а также убить ее кота, сообщает «Тайга.инфо».
По словам девушки, полтора года назад ее бывший коллега, веб-аналитик Константин Шмелев, признался ей в любви, но она не смогла ответить взаимностью. Несколько месяцев спустя Суханова сменила место работы, но вскоре заметила, что мужчина начал шпионить за ней. Шмелев предпринимал попытки объясниться с ней, но получал отказ. Через соцсети мужчина узнал, что Суханова поедет отдыхать на Алтай, и добрался и туда. Когда он увидел ее, кинул ей в лицо зажженную сигарету, пригрозив, что та еще «хлебнет горя». Затем, когда женщина вернулась домой, неизвестный в черной шлеме вылил Сухановой ведро помоев в лицо у ее же подъезда.
«Спасибо, что не кислота. Вчера утром я получила письмо с угрозами, что то же самое ждет моих друзей» — написала Суханова на своей странице. Рассказ со скриншотами писем и угроз она выложила во «ВКонтакте».
Россиянка написала заявление в полицию, но никаких проверок не последовало.
Сам Швелев в интервью изданию подтвердил факт преследований. По его словам, Суханова сама его провоцировала и якобы смеялась над его чувствами, хотя он «влюбился в нее очень сильно и никогда таких чувств не испытывал».
Ранее правозащитница Алена Попова предлагала прописать в законопроекте о домашнем насилии механизм охранного ордера, согласно которому агрессору, приблизившемуся к своей жертве, будет грозить тюремное заключение.
В феврале в Госдуме обсудили возможность юридического определения приставаний и домогательств на рабочем месте: за подобные нарушения предложили ввести административную ответственность в виде штрафов. Однако в Совете Федерации ответили, что проблема сексуальных домогательств на работе преувеличивается обществом.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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