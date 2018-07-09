Полтора года страха: отверженный коллега устроил сибирячке травлю и преследует её по вечерам

25-летняя Валерия Суханова уже полтора года живёт в постоянном страхе — бывший коллега Константин Ш. преследует девушку, пишет письма с угрозами, а недавно, по словам сибирячки, организовал нападение на неё.

Валерия и Константин познакомились весной 2016 года, когда мужчина устроился аналитиком в компанию, где она работала. Как рассказывает девушка, по рабочим вопросам они никогда не пересекались, за всё время работы говорили не часто — чаще всего просто здоровались в коридоре. Сперва никаких подозрений Константин не вызывал, даже когда на корпоративе мужчина спросил одну из коллег, состоит ли она в сексуальной связи с другим сослуживцем, а про Валерию говорил, что у неё, должно быть, толпы поклонников. Тогда сотрудники сочли, что Константин просто перебрал с алкоголем, и не заострили внимания на его вызывающем поведении. В мае девушка сменила место работы, когда Константин был в отпуске — вернувшись, он начал узнавать, куда ушла Валерия, и написал ей письмо.

«Первое сообщение было признание без угроз. Я поблагодарила его за честность, у меня не было никакого предвзятого отношения, сказала, что у меня есть молодой человек, хотя это было неправдой. Просто я не хотела его обидеть. Первый раз он подкараулил меня возле нового офиса перед Новым годом. Было поздно, часов в восемь. До этого он ждал меня с цветами, но мы разминулись, — он присылал мне фотографию этих цветов. Думала, что он просто навязчивый, но потом поймёт и забудет», — рассказывает Валерия.

Однако Константин становился ещё более настойчивым и стал регулярно поджидать Валерию.

«Во второй раз я уже испугалась, даже голос повысила, говорила, что это нарушение личного пространства. Он попросил разрешения проводить меня до остановки, но я отказала. Я постучала в дверь и зашла обратно в офис», — добавляет Валерия. От бывших коллег она узнала, что всё это время у него была девушка и он только недавно с ней расстался. В мае 2017 года Валерия решила вернуться на предыдущее место работы. Две недели они спокойно работали, потом Константин ушёл в отпуск и в первый же день подкараулил Леру возле дома.

«Не знаю, откуда он узнал мой адрес, ведь адрес прописки, который есть в рабочей картотеке, не совпадает с фактическим. Коллеги ему бы не сказали. Он был очень агрессивным, подлетел, стал хватать за руки, кричать. Я успела вырваться и добежать до машины, где меня ждал знакомый, закрыла дверь. Он, как маньяк, долбил по стеклу. Знакомый вышел к нему, Константин срывался на крик, подпрыгивал», — описывает события девушка. На работу Константин не вышел — он не уволился официально, трудовую книжку забирали его родственники. Мужчина продолжил преследовать Валерию в соцсетях.

Тем же летом Валерия с мамой отправились на Алтай, девушка выложила в соцсети фото — знакомая спросила название базы отдыха, Валерия написала, даже не догадываясь, что Константин уже выехал вслед за ними.

«Мы жарили вечером мясо, мимо проходил человек, мне показалось, что я видела его лицо, но подумала, что у меня просто паранойя. Через 15 минут он подлетел и был очень агрессивным. Сотрудников базы он убедил, что он мой парень, что мы поругались и он приехал со мной мириться. Всё было так стремительно, он кинул мне окурок в лицо. Всё-таки менеджер попросила его покинуть базу. Через несколько часов он с менеджером опять ходил по базе, якобы выронил паспорт там. Тогда же он сказал, что я получу своего кота, расчленённого по пакетам», — рассказывает Валерия.

Угрозы продолжились в Новосибирске. В День всех влюблённых Лера получила новые сообщения и обратилась в полицию — в отделении полиции № 1 «Центральный» приняли заявление. Участковые нашли экс-коллегу — Константин извинился и сказал, что не знал, что напугал Леру. Девушка решила, что он испугался и исчез навсегда.

Но спустя полгода Константин снова дал знать о себе. В прошлую пятницу, 6 июля, на Леру напали возле подъезда.

«Было утро, меня ждало такси на работу. Я вышла, накинула рюкзак, увидела, что на меня идёт мужчина в обтягивающем костюме и закрытом мотоциклетном шлеме с ведром. Я подумала, что просто кто-то моет свой мотоцикл. Резко побежал и вылил на меня, я успела отвернуть лицо. Вслед он крикнул: «С днём рождения, шлюха!». День рождения у меня был 21 июня, видимо, это такой подарок», — говорит Лера. Девушка была так шокирована и растеряна, что на автомате решила поехать на работу, а том уже поняла, кто за этим стоит. Как ей показалась, нападавший был не Константин — голос был не его. Следующим утром она получила письмо от Константина, где были фото нападения на неё. Мужчина угрожает, что на этом не остановится, — он обещает превратить жизнь девушки в ад, а также сообщает, что готовит некие действия против её коллег.

Валерия считает, что у парня проблемы с психикой — он утверждал ей, что она всё делает, чтобы подразнить его, а вместе с друзьями она собирается, чтобы обсудить и посмеяться над ним.

После нападения и новых угроз Валерия собирается писать ещё одно заявление на своего обидчика. Адвокат Михаил Гарин считает, что это единственный правильный выход в подобной ситуации. Юрист рекомендует всем жертвам сталкинга регулярно сообщать о каждом случае преследования в полицию — зачастую даже одна беседа с полицейскими может спугнуть преследователя.

«Реагировать нужно немедленно, не нужно допускать пауз в несколько недель. Фиксировать всё максимально — скриншоты сообщений, заказывать у сотовых операторов выписку соединений между абонентами. У органов должна быть совокупность документов, свидетельствующих о потребности проверки на психическое состояние. Эти люди представляют опасность для себя и других. Есть законная процедура, через органы внутренних дел по совокупности суд может принять решение о госпитализации человека в специализированные учреждения», — резюмировал адвокат Михаил Гарин.

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