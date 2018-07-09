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В больнице Демихова на улице Шкулева состоится лекция о вреде абортов
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В больнице Демихова на улице Шкулева состоится лекция о вреде абортов 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Лекция «Риски и вред абортов: чем опасно прерывание беременности и как это влияет на организм женщины» состоится в городской клинической больнице имени Демихова, которая расположена на улице Шкулева в районе Текстильщики, 10 июля. Об этом рассказали в администрации учреждения здравоохранения.
— Беседа состоится в рамках проведения недели против абортов в больнице, — уточнил представитель администрации.
Начало в 11.00. Городская клиническая больница имени Демихова расположена по адресу улица Шкулева, 4. (мю)
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