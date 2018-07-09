В больнице Демихова на улице Шкулева состоится лекция о вреде абортов

Лекция «Риски и вред абортов: чем опасно прерывание беременности и как это влияет на организм женщины» состоится в городской клинической больнице имени Демихова, которая расположена на улице Шкулева в районе Текстильщики, 10 июля. Об этом рассказали в администрации учреждения здравоохранения.

— Беседа состоится в рамках проведения недели против абортов в больнице, — уточнил представитель администрации.

Начало в 11.00. Городская клиническая больница имени Демихова расположена по адресу улица Шкулева, 4. (мю)