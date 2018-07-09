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В Пензенской области опровергли версию о гибели подростка при съемке грозы
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В Пензенской области опровергли версию о гибели подростка при съемке грозы 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 9 июл — РИА Новости. Министерство образования Пензенской области опровергло ранее озвученную главой ведомства Александром Воронковым версию о гибели подростка в ЗАТО город Заречный при попытке снять грозу на камеру мобильного телефона.
Ранее в понедельник правительство региона процитировало министра образования региона Александра Воронкова, который сообщил о том, что в воскресенье во время попытки снять грозу с помощью сотового телефона упал из окна и разбился 17-летний подросток из Заречного.
"Министерство образования сообщает, что информация, опубликованная ранее о причине гибели ребенка в Заречном, не нашла подтверждения. В настоящее время ведутся следственные действия, которые установят все обстоятельства случившегося", — говорится в сообщении.
Как пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на управление гражданской защиты Заречного, 17-летний подросток в воскресенье днем упал на козырек подъезда с высоты седьмого этажа дома, где он проживал, после этого его доставили в реанимацию областной детской больницы, где он от полученных травм скончался.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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