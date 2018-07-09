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Общественники в Ханты-Мансийске раздавали «сертификаты на поцелуи»
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Общественники в Ханты-Мансийске раздавали «сертификаты на поцелуи» 

АиФ Югра 1 час назад
В Ханты-Мансийске во время городского праздника «ПикникХМ» и в Сургуте в парке «Кедровый лог» членами «Молодежки ОНФ» были организованы «места поцелуев», обозначенные специальными знаками.
«Благодаря акции югорчане подарили поцелуи самым близким людям: супругам, детям, родителям, братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам. Каждый участник получил шуточный «Сертификат на поцелуй», который будет напоминать о том, какое это огромное счастье — любить и быть любимым, — отметил координатор «Молодежки ОНФ» в Югре Владимир Меркушев. — Семья — важнейший социальный институт нашего общества. Любовь и верность к своим близким всегда были отличительной чертой российского общества. И важно еще раз напомнить всем о приверженности этим традициям».
Участие в акции приняли мамы, папы и бабушки с детьми, компании друзей и супруги всех возрастов. Некоторые с гордостью рассказывали о своей семье и делились секретами супружеского счастья. Так, например, пара, прожившая в браке 35 лет, посоветовала молодым набраться терпения и понимания к своему спутнику жизни, а также всегда прислушиваться друг к другу.
Всего за время работы площадки, на ней поцеловались более пятидесяти человек. Еще около 250 югорчан постеснялись целовать любимых в общественном месте, но попросили сертификат, чтобы не забыть подарить поцелуй своим близким дома.
Акция «Время поцелуев» прошла во всех регионах страны. По задумке организаторов, мероприятие призвано напомнить россиянам, что все мы — одна большая семья, и объединяет нас любовь. По итогам мероприятия будет сформирован рейтинг «самых целующихся регионов».
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