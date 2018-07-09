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Каждый десятый казахстанец может стать невыездным из-за долгов
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Каждый десятый казахстанец может стать невыездным из-за долгов 

РИА Новости 1 час назад
АЛМА-АТА, 9 июл — РИА Новости. Граница Казахстана может оказаться закрытой почти для каждого десятого выезжающего гражданина. Причина — в задолженностях по налогам огромного количества жителей, сообщает Sputnik Казахстан.
По данным департамента госдоходов (ДГД) Астаны, только в столице более 70 тысяч граждан не заплатили налоги и штрафы.
Методология формирования статистики по всему Казахстану при этом не разъясняется, но утверждается, что должником является «каждый десятый казахстанец». Для наглядности, примерно 10% жителей страны − это население крупнейшего города — Алматы, с 1,8 миллиона жителей.
Между тем ДГД Астаны разъясняет, что только в одном районе — Сарыаркинском — арест наложен на тысячу неплательщиков налогов, что уже приводило к срывам вылетов за рубеж.
В департаменте советуют проверять долги перед государством заранее и соблюдать Налоговый кодекс страны.
Злостные неплательщики заносятся в особую базу данных. Проверить себя на отсутствие задолженностей можно на сайте комитета госдоходов.
С 1 июля в Казахстане действуют поправки в Налоговом кодексе, которые заметно осложнили жизнь должникам по налогам. Так, банки и организации, предлагающие некоторые виды банковских операций, теперь должны отказывать налогоплательщикам-должникам в открытии счетов.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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