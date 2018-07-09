В Мысках Кемеровской области полицейские поощрили троих подростков за честность и активную гражданскую позицию 

В конце июня около 19:00 часов в дежурную часть ОМВД России по г. Мыски обратились трое 10-летних мальчиков. Дети пояснили, что во время прогулки в парке нашли кошелек. Находку ребята сразу решили отнести в полицию.
В кошельке находились мобильный телефон и около 200 рублей. Полицейские установили владельца пропажи и вскоре передали ему найденные вещи в целости и сохранности.
Накануне стражи порядка пригласили в отдел полиции Илью Коробельникова, Алексея Зиядуллаева и Артема Смирнова вместе с родителями. Заместитель начальника ОМВД России по г. Мыски подполковник полиции Сергей Лерх поблагодарил матерей подростков за достойное воспитание детей. За проявленную честность и исполнение гражданского долга полицейские наградили несовершеннолетних благодарственными письмами и вручили сладкие подарки.