В Мысках Кемеровской области полицейские поощрили троих подростков за честность и активную гражданскую позицию

В конце июня около 19:00 часов в дежурную часть ОМВД России по г. Мыски обратились трое 10-летних мальчиков. Дети пояснили, что во время прогулки в парке нашли кошелек. Находку ребята сразу решили отнести в полицию.

В кошельке находились мобильный телефон и около 200 рублей. Полицейские установили владельца пропажи и вскоре передали ему найденные вещи в целости и сохранности.