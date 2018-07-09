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Рианна задала тренд в пластической хирургии: пациенты хотят нос как у нее
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Рианна задала тренд в пластической хирургии: пациенты хотят нос как у нее 

Журнал ОК! 1 час назад
Певицу и кумира модниц Рианну признали инфлюэнсером в эстетической медицине. Оказывается, некоторые черты лица красавицы многие считают идеальными и достойными того, чтобы равняться на них. В частности, пациенты пластических хирургов часто просят «нос как у Рианны».
«Нос Рианны нравится людям потому, что он симметричен, спинка у него прямая, а подъем небольшой, — объясняет нью-йоркский пластический хирург Мелисса Дофт.
#MOROCCANSPICE eyeshadow palette #FLYLINER liquid eyeliner and more coming July 6th. @fentybeauty
A post shared by badgalriri (@badgalriri) on  Jun 25, 2018 at 8:29am PDT  Доктор Дофт добавляет, что не только эта звезда попала в топ-список: сейчас многие хотят быть похожими на Меган Маркл и — внезапно — Джастина Бибера.
Впрочем, она поясняет, что в большинстве люди здраво оценивают свои желания и стремятся остаться собой, но с учетом пожеланий «как у Рианны» или другой звезды, и это правильно, ведь «самый лучший результат пластики — это нос, который идет к вашему лицу».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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