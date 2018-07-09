Рианна задала тренд в пластической хирургии: пациенты хотят нос как у нее

Певицу и кумира модниц Рианну признали инфлюэнсером в эстетической медицине. Оказывается, некоторые черты лица красавицы многие считают идеальными и достойными того, чтобы равняться на них. В частности, пациенты пластических хирургов часто просят «нос как у Рианны ».

«Нос Рианны нравится людям потому, что он симметричен, спинка у него прямая, а подъем небольшой, — объясняет нью-йоркский пластический хирург Мелисса Дофт.

#MOROCCANSPICE eyeshadow palette #FLYLINER liquid eyeliner and more coming July 6th. @fentybeauty

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jun 25, 2018 at 8:29am PDT Доктор Дофт добавляет, что не только эта звезда попала в топ-список: сейчас многие хотят быть похожими на Меган Маркл и — внезапно — Джастина Бибера

Впрочем, она поясняет, что в большинстве люди здраво оценивают свои желания и стремятся остаться собой, но с учетом пожеланий «как у Рианны» или другой звезды, и это правильно, ведь «самый лучший результат пластики — это нос, который идет к вашему лицу».