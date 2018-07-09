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В Каргапольском районе нашли останки женщины — следователи проводят проверку
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В Каргапольском районе нашли останки женщины — следователи проводят проверку 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Фото из материалов уголовного дела
Следователи проводят проверку —у трассы Екатеринбург — Кургана в кювете обнаружили останки женщины. Предположительно она была 40-45 лет, невысокая и худощавая. Особые приметы: на верхней челюсти справа металлическая коронка 3-6 зубов, слева аналогичная коронка 5-6 зубов.
Кроме того, на месте происшествия на 298 км автодороги у поворота на деревню Жикина Каргапольского района обнаружены следующие куртка с манжетами и воротником из искусственного меха светлого цвета, свитер шерстяной светло-коричневого либо серого цвета, колготки х/б черного цвета, полусапоги бордового цвета.
Жителей, которые могут хоть что-нибудь о происшествии или помогут установить личность погибшей, просят позвонить в Каргапольский следственный отдел по телефону 8 (35256) 2-28-09.
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