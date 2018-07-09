В Каргапольском районе нашли останки женщины — следователи проводят проверку

Фото из материалов уголовного дела

Следователи проводят проверку —у трассы Екатеринбург — Кургана в кювете обнаружили останки женщины. Предположительно она была 40-45 лет, невысокая и худощавая. Особые приметы: на верхней челюсти справа металлическая коронка 3-6 зубов, слева аналогичная коронка 5-6 зубов.

Кроме того, на месте происшествия на 298 км автодороги у поворота на деревню Жикина Каргапольского района обнаружены следующие куртка с манжетами и воротником из искусственного меха светлого цвета, свитер шерстяной светло-коричневого либо серого цвета, колготки х/б черного цвета, полусапоги бордового цвета.

Жителей, которые могут хоть что-нибудь о происшествии или помогут установить личность погибшей, просят позвонить в Каргапольский следственный отдел по телефону 8 (35256) 2-28-09.