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Ребята из детского лагеря «Лесная сказка» стали участниками урока энергоэффективности
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Ребята из детского лагеря «Лесная сказка» стали участниками урока энергоэффективности 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
7 июля активисты совета молодых работников Нижегородского филиала Группы «Т Плюс» провели выездной урок в детском оздоровительно-образовательном лагере «Лесная сказка» в Кстовском районе. Занятие, посвященное основам энергоэффективности и рационального использования энергетических ресурсов, прошло в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 2018.
Молодые энергетики рассказали отдыхающим в «Лесной сказке» школьникам о том, какую роль играет энергия в современном мире и как будет развиваться энергетика в будущем, а также о том, почему нужно бережно относиться к расходованию энергетических ресурсов и заботиться об экономии энергии в повседневной жизни. Дети получили и практические советы, которые позволят им экономить энергетические ресурсы в домашних условиях.
Кроме того, специалисты Группы «Т Плюс» — компании, которая вырабатывает и доставляет в дома жителей Кстова и Кстовского района тепло и горячую воду, напомнили детям о том, как нужно вести себя вблизи тепловых сетей, теплокамер и других объектов коммунального хозяйства, чтобы уберечься от возможных несчастных случаев, связанных с высокой температурой и давлением теплоносителя.
В конце урока дети получили подарки — подготовленные самими молодыми энергетиками «Т Плюс» буклеты, альбомы-раскраски и наклейки по теме энергосбережения.
«Опыт оказался удачным. Занятие прошло интересно и весело, наши «преподаватели» продемонстрировали не только добросовестную подготовку и владение материалом, но и педагогические и артистические способности, умение удержать внимание детской аудитории», — отметила начальник управления по работе с персоналом Нижегородского филиала «Т Плюс» Екатерина Хамашина.
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