Брендом Кыргызстана станут фрукты и овощи

Клубнику, черешню, абрикосы, картофель и лук хотят сделать брендом Кыргызстана. Государство планирует увеличить экспорт этих культур в страны ЕАЭС , сообщает «МИР 24».

Хозяйствам, которые их выращивают, будут чаще помогать. В том числе и льготными кредитами. Уже в этом году первым десяти тысячам фермеров банки выдали около $70 млн под низкие проценты.

Вся продукция проходит строгий контроль. В стране работают четыре лаборатории, где специалисты следят за фитосанитарными стандартами. Там же выдают лицензии и разрешение на вывоз.

«Мы сейчас делаем упор на качество. Естественно, у нас продукты качественные и органически чистые. Но здесь это должно быть официально, проходить все определенные стандарты. Мы делаем акцент на маркировку и колибровку. В настоящее время все фермеры стараются и понимают это», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и мелиорации страны Жаныбек Керималиев.

Напомним, в прошлом году экспорт моркови и лука из Кыргызстана в страны ЕАЭС вырос на треть.

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