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Дмитрий Маликов поделился фотографией с прогулки с маленьким сыном
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Дмитрий Маликов поделился фотографией с прогулки с маленьким сыном 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Артист разместил в личном блоге снимок с коляской.
Многочисленные поклонники известного певца, автора песен, продюсера Дмитрия Маликова снова в восторге: звездный папа показал редкое фото с маленьким сыном. На размещенном снимке артист гуляет с наследником, при этом кроха мирно лежит в коляске.
Вышел с Маркушей в парк погулять с колясочкой, все очень понравилось! Ухоженно и безопасно! И в Царицыно вчера тоже было фантастически красиво!
— подписал опубликованную фотографию мужчина.
Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)
9 Июл 2018 в 1:57 PDT  Напомним, в конце января нынешнего года Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом: у музыканта родился долгожданный сын. Ребенок появился на свет благодаря услугам суррогатной матери.
Артист и его жена Елена вместе с 1992 года. Помимо маленького сына, пара растит 18-летнюю дочь Стефанию. Также у супруги певца есть 32-летняя дочь Ольга от предыдущего брака.
К слову, совсем недавно Дмитрий Маликов снял маленького сына в новом клипе.
Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)
14 Июн 2018 в 6:35 PDT  Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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