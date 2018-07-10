Стеша Маликова призналась, что ревнует отца к брату

Дочка звездного папы отреагировала на подпись совместного фото в Instagram.

Дмитрий Маликов поделился сегодня в соцсетях снимком со Стефанией. И все бы хорошо, но певец написал обидные слова для дочери. По крайней мере, Стеша именно так их восприняла.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)

10 Июл 2018 в 3:21 PDT Культпоход с доченькой в музей…что может быть прекраснее.. ?!Только с сыном на футбол😄

— в шутку написал Дмитрий Маликов.

Однако Стефания, видимо, не очень оценила юмор.

Публикация от Stesha Malikova (@steshamalikova)

17 Июн 2018 в 1:42 PDT Обидно ((😟

— оставила первый комментарий к публикации старшая дочь звездного папы.

«С дочей тоже можно на футбол! Пока еще братик подрастет! А лучше когда все вместе — и мама, и папа, и доченька с сынком! И в музей, и на футбол! Все вместе!👍», «Красавица доча ваша», «Копия папы👍🔥», — решили поддержать Стешу подписчики Дмитрия Маликова.

Кстати, вчера звездный папа показал редкое фото с маленьким сыном. На размещенном снимке артист гуляет с наследником, при этом кроха мирно лежит в коляске.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)

9 Июл 2018 в 1:57 PDT Вышел с Маркушей в парк погулять с колясочкой, все очень понравилось! Ухоженно и безопасно! И в Царицыно вчера тоже было фантастически красиво!

— подписал опубликованную фотографию Дмитрий Маликов.

Напомним, в конце января нынешнего года Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом: у музыканта родился долгожданный сын. Ребенок появился на свет благодаря услугам суррогатной матери.

Артист и его жена Елена вместе с 1992 года. Помимо маленького сына, пара растит 18-летнюю дочь Стефанию. Также у супруги певца есть 32-летняя дочь Ольга от предыдущего брака.

Фото: @dmitriymalikov, @steshamalikova_