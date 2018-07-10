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Стеша Маликова призналась, что ревнует отца к брату
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Стеша Маликова призналась, что ревнует отца к брату 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Дочка звездного папы отреагировала на подпись совместного фото в Instagram.
Дмитрий Маликов поделился сегодня в соцсетях снимком со Стефанией. И все бы хорошо, но певец написал обидные слова для дочери. По крайней мере, Стеша именно так их восприняла.
Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)
10 Июл 2018 в 3:21 PDT  Культпоход с доченькой в музей…что может быть прекраснее.. ?!Только с сыном на футбол😄
— в шутку написал Дмитрий Маликов.
Однако Стефания, видимо, не очень оценила юмор.
Публикация от Stesha Malikova (@steshamalikova)
17 Июн 2018 в 1:42 PDT  Обидно ((😟
— оставила первый комментарий к публикации старшая дочь звездного папы.
«С дочей тоже можно на футбол! Пока еще братик подрастет! А лучше когда все вместе — и мама, и папа, и доченька с сынком! И в музей, и на футбол! Все вместе!👍», «Красавица доча ваша», «Копия папы👍🔥», — решили поддержать Стешу подписчики Дмитрия Маликова.
Кстати, вчера звездный папа показал редкое фото с маленьким сыном. На размещенном снимке артист гуляет с наследником, при этом кроха мирно лежит в коляске.
Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)
9 Июл 2018 в 1:57 PDT  Вышел с Маркушей в парк погулять с колясочкой, все очень понравилось! Ухоженно и безопасно! И в Царицыно вчера тоже было фантастически красиво!
— подписал опубликованную фотографию Дмитрий Маликов.
Напомним, в конце января нынешнего года Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом: у музыканта родился долгожданный сын. Ребенок появился на свет благодаря услугам суррогатной матери.
Артист и его жена Елена вместе с 1992 года. Помимо маленького сына, пара растит 18-летнюю дочь Стефанию. Также у супруги певца есть 32-летняя дочь Ольга от предыдущего брака.
Фото: @dmitriymalikov, @steshamalikova_
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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