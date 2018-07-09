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В Ноябрьске косолапые взломщики съели 20 банок сгущенки и 30 — тушенки
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В Ноябрьске косолапые взломщики съели 20 банок сгущенки и 30 — тушенки 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Охотничий домик ноябрянина Федора Арико находится неподалеку от озера Светлое — излюбленного места отдыха горожан. Недавно, приехав на заимку, Федор Васильевич нашел свое лесное убежище в полном разорении после медвежьей пирушки.
Незваные гости съели 20 банок сгущенки, 30 — тушенки, а запили все пятью бутылками растительного масла. Не дождавшись хозяина апартаментов, наглецы вернулись восвояси, сообщает ОГТРК «Ямал-Регион».
Связаться с Федором Арико журналисту «Красного Севера» не удалось. Что, в общем-то, понятно: медведь в охотничьем домике — все равно, что слон в посудной лавке.
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