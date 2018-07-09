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One Direction задумались о возвращении
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One Direction задумались о возвращении 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
С тех пор, как солисты группы стали сольными исполнителями, прошло уже два года. У каждого в жизни произошло не мало изменений. Возьмём, например, Лиама Пейна. Сейчас он успешный исполнитель, выпустивший несколько треков, которые взорвали британские чарты, а также ставший недавно папой. Но, что самое главное, Лиам, как никто другой, верит в очень скорое воссоединение группы. «Конечно, очень здорово, что каждый из нас занимается своим делом, но я надеюсь, что очень скоро мы соберёмся с парнями вместе, и у нас будет другое крутое время, кто знает?», — высказался Лиам о возвращении группы
А пока у Пейна много дел: запись первого альбома, подготовка к туру и возможная карьера в кино. О последнем пока мало, что известно. А фанатом-то, что главное, — пусть Лиам и, конечно же, и все остальные участки снова соберутся на одной сцене и официально объявят о воссоединении. Уверены, так и будет!
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