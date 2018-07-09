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Любители изобразительного искусства из ЮВАО нарисуют «Город будущего»
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Любители изобразительного искусства из ЮВАО нарисуют «Город будущего» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Пленэр «Город будущего» состоится в парке имени 850-летия Москвы, на улице Марьинский Парк.
— Мольберты и все материалы для создания картин будут предоставлены бесплатно, — сообщили в центре культуры «Спутник», который является организатором мероприятия. — Юные и взрослые художники смогут нарисовать свой город, каким они хотели бы увидеть его в будущем, используя карандаши, уголь, сангину, мелки. Приглашаем детей, их родителей и других желающих на общегородской пленэр.
Лучшие работы будут отправлены на выставку «Город будущего» Департамента культуры Москвы.
Любителей рисования на пленэре ждут 21 июля к 15.00. Вход на мероприятие свободный.
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