Любители изобразительного искусства из ЮВАО нарисуют «Город будущего»

Пленэр «Город будущего» состоится в парке имени 850-летия Москвы, на улице Марьинский Парк.

— Мольберты и все материалы для создания картин будут предоставлены бесплатно, — сообщили в центре культуры «Спутник», который является организатором мероприятия. — Юные и взрослые художники смогут нарисовать свой город, каким они хотели бы увидеть его в будущем, используя карандаши, уголь, сангину, мелки. Приглашаем детей, их родителей и других желающих на общегородской пленэр.

Лучшие работы будут отправлены на выставку «Город будущего» Департамента культуры Москвы.

Любителей рисования на пленэре ждут 21 июля к 15.00. Вход на мероприятие свободный.