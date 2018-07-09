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Илон Маск спешит на помощь. Группа детей, застрявшая в пещере, получит помощь
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Илон Маск спешит на помощь. Группа детей, застрявшая в пещере, получит помощь 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Группа детей, отправившаяся на экскурсию в пещеры Тхам Луанг, была заблокирована внутри. Высокий уровень воды не позволяет вернуться обратно.
Спасатели задействовали все доступные ресурсы: в том числе, откачку воды. Однако на данный момент единственный прогресс, который был достигнут — бесперебойная переправка продовольствия. В то время, пока в лагере родные и близкие ждут возвращения группы, Илон Маск активно работает над возможностью транспортировать детей обратно при помощи своего изобретения — мини-субмарины.
На недавней встрече Макс поделился с группой подростков основными принципами работы своего изобретения. Он отметил, что благодаря использованию технологий, позаимствованных у космического кораблестроения, аппараты получились невероятно прочными и одновременно с этим легкими. Выполненная из тех же материалов, что и Falcon9, субмарина, в которую может поместиться один ребенок, имеет внутри кислородный отсек. В целях демонстрации ее работы, Маск выложил в своей социальной сети видео.
Ранее мы писали о других разработках Илона Маска, а также о его мнении относительно возможностей заселения других планет.
текст: Евгения Лиходей, фото: Fortune
Женский форум
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