В районе Беговой вручили паспорта юношам и девушкам, достигшим 14-летия 

6 июля в актовом зале управы района Беговой состоялась торжественная церемония вручения паспортов шести юношам и девушкам, достигшим 14-летия.
В присутствии родителей и гостей каждому юному жителю был вручен паспорт и памятный сувенир. На торжественной церемонии присутствовали глава управы района Беговой Александр Мизгарь, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по району Беговой г. Москвы Ольга Коваленко.
Торжественно прозвучала самая главная мелодия страны — Государственный Гимн России. В завершении мероприятия юные граждане услышали много добрых слов и пожеланий.