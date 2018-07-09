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Как профессиональный йог учил воронежцев ходить по битым стёклам
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Как профессиональный йог учил воронежцев ходить по битым стёклам 

Вести Воронеж 56 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Три раза в неделю в воронежском парке «Южный» проходят тренировки «Здравого смысла». На тренировке с профессиональными йогами, правда, используют достаточно мелкие осколки стекла, чтобы свести к минимуму риск травмы. Можно бесплатно заниматься несколькими видами спорта, в том числе, и йогой. Как рассказал инструктор Владислав Воробьёвский, по стеклам ходят не для того, чтобы шокировать или удивить зрителей, а для того, чтобы преодолеть свой страх.
Очереди из желающих не наблюдалось, даже постоянные участники занятий не все сразу решились наступить на полотно с осколками. — Необходимо чтобы человек был, естественно, готов к этому, психологически расслаблен, не должен быть скован, если он боится этого сильно, то делать это, естественно, не рекомендуется, любые резкие движения, любая скованность, может привезти к лёгким травмам, — пояснил инструктор по йоге Владислав Воробьёвский.
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