СМИ: в Оренбурге 7-летний мальчик упал с двухметрового обрыва

8 июля в Оренбуржье произошел очередной несчастный случай, в результате которого пострадал ребенок.

В Оренбурге в районе дач СНТ «Энергетик» 7-летний мальчик сорвался с берега реки Сакмара. Ребенок упал с двухметровой высоты, сообщает РИА56 . Несовершеннолетний госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести, у него закрытая черепно-мозговая травма, контузия головного мозга и множественные ушибы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 7 июля в Бузулуке 10-летняя девочка впала в кому после купания в реке Самара.