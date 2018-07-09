СМИ: в Оренбурге 7-летний мальчик упал с двухметрового обрыва 

8 июля в Оренбуржье произошел очередной несчастный случай, в результате которого пострадал ребенок.
В Оренбурге в районе дач СНТ «Энергетик» 7-летний мальчик сорвался с берега реки Сакмара. Ребенок упал с двухметровой высоты, сообщает РИА56. Несовершеннолетний госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести, у него закрытая черепно-мозговая травма, контузия головного мозга и множественные ушибы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, 7 июля в Бузулуке 10-летняя девочка впала в кому после купания в реке Самара.