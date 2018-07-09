Дочь певицы Славы в купальнике выглядит не хуже звездной мамы

Как известно, у певицы Славы есть дочь Александра от первого брака с Константином Морозовым . Также семь лет назад она родила дочь Антонину от своего нового возлюбленного Анатолия Данилицкого. Отметим, что артистка довольно демократично относится к воспитанию старшей наследницы. Когда Александре было всего 17 лет, она разрешила ей жить вместе с ее возлюбленным Дмитрием. Звезда полностью доверяет дочке.

Не так давно Александра закрыла летнюю сессию и теперь наслаждается отдыхом. Сегодня она поделилась снимками из Греции, на которых позирует у бассейна с джакузи в слитном белом купальнике. Девушка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру не хуже чем у своей знаменитой мамы. Поклонники не устают восхищаться красотой Александры. Они считают, что девушка с каждым днем все больше становится похожа на свою родительницу.

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«Нереально красивая девушка», «Конфетка», «Прям модель», «Каждое фото, достойно восхищения вашей красоты», — прокомментировали фото подписчики. Добавим, что дочь Славы привыкла жить самостоятельно и не стесняется делится откровенными снимками. Не так давно она показала поклонникам фото топлес. В кадре Александра совершенно спокойно позирует полуобнаженной. По все видимости, певица Слава поддерживает наследницу и не критикует ее за подобные поступки.