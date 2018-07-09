Ещё
В «Дубках» отметили День семьи, любви и верности
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Дубках» отметили День семьи, любви и верности 

Управа района Тимирязевский города Москвы 51 минуту назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Посетители летней читальни, которая работает в парке «Дубки» на Ивановской улице каждые выходные, отметили День семьи, любви и верности. Мероприятие подготовили сотрудники библиотеки № 26 Северного округа.
— Мы провели интерактивную программу «Семь Я». Гостей летней читальни — детей и родителей — ждали игры, а также увлекательный рассказ об истории праздника, — поделился представитель библиотеки.
Также для посетителей парка провели мастер-класс по изготовлению куклы-оберега, конкурсы и книжную выставку.
Парк «Дубки» расположен по адресу Ивановская улица, д. 1. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
Сказки Владимира Сутеева вспомнили в библиотеке на Астрадамской На выпускном в Тимирязевке выступят звезды эстрады Победители конкурсов от больницы в Тимирязевском получат право посетить любого врача на выбор
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян возмутил снимок Серябкиной48
Чехова едва прикрыла грудь руками9
«Расплющенные солнцем тела»3
«Глаза неживые»: Пугачеву сравнили с мумией33
Похудевший Киркоров показал «голое» фото22
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
01:43
Как азиатки за минуты «превращаются» в европеек
Красота
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение