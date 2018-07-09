В «Дубках» отметили День семьи, любви и верности

Посетители летней читальни, которая работает в парке «Дубки» на Ивановской улице каждые выходные, отметили День семьи, любви и верности. Мероприятие подготовили сотрудники библиотеки № 26 Северного округа.

— Мы провели интерактивную программу «Семь Я». Гостей летней читальни — детей и родителей — ждали игры, а также увлекательный рассказ об истории праздника, — поделился представитель библиотеки.

Также для посетителей парка провели мастер-класс по изготовлению куклы-оберега, конкурсы и книжную выставку.

Парк «Дубки» расположен по адресу Ивановская улица, д. 1. (мю)