Овуляция: признаки, симптомы и ощущения

В образ современной женщины очень четко вписывается такой навык, как владение временем: умение не только распланировать все так, чтобы везде успеть и не быть при этом измотанной, но и оперативно все поменять в случае непредвиденных обстоятельств. Что уж говорить о планировании рождения ребенка. А для того чтобы избежать нежелательной на какой-то момент беременности либо подгадать нужный день для зачатия, необходимо знать о таком явлении, как овуляция, и уметь определять ее признаки в своем организме.

Что такое овуляция?

Овуляция — это когда созревшая яйцеклетка выходит из яичника по фаллопиевым трубам в матку. Далее она либо оплодотворяется, превращается в зиготу и направляется в матку, где после продолжительного деления станет ребенком, либо, если оплодотворения не было, погибает и затем, во время менструации, выводится из организма. Следует отметить, что не каждый цикл может проходить с овуляцией. В пределах нормы допускается до 3-х циклов без овуляции в год. Однако если вы не наблюдаете признаков овуляции, о которых ниже по тексту, у себя несколько месяцев подряд, то тогда стоит обратиться к врачу. Полезно об овуляции будет знать не только молодым девушкам, которые пока не планируют становиться матерью, но и женщинам за 40, чтобы вовремя отследить приближающуюся менопаузу. Обычно овуляция наступает за две недели (14 дней) до следующих «этих дней». Но на самом деле эта цифра — очень усредненное значение, все немного сложнее, хотя бы потому, что они меняются не просто от женщины к женщине, но и у одного человека могут «скакать» с разницей до 10 дней! Поэтому волшебные четырнадцать дней лучше просто воспринимать как ориентир, но никак не незыблемый вселенский закон. А вот на что можно положиться, так это на собственные ощущения, которые соответствуют тем или иным признакам овуляции.

Признаки овуляции

Начнем с того, что в отдельно взятом случае может наблюдаться разный набор признаков, проявляющихся с разной интенсивностью. Обычно признаки разделяют на две группы: первичные и вторичные. Первые наиболее «надежные», поскольку вероятность их проявления при овуляции весьма высока. Вторые признаки уже могут проявляться не у всех женщин или не проявляться вовсе. Среди первичных признаков есть два таких, по которым можно определить наступление овуляции самостоятельно: изменение базальной температуры тела и изменение структуры выделений. Начнем с базальной температуры. Это самая низкая температура тела, которую оно достигает в состоянии покоя. Лучше всего ее измерять сразу же после сна, когда человек только проснулся и не испытывал никаких сильных нагрузок и не поддавался воздействию физической активности. Для снижения погрешности рекомендуют измерять ректально. Примерно за неделю или чуть меньше до овуляции она опускается на несколько десятых градуса, а уже после овуляции резко поднимается. Теперь про изменение выделений. Они становятся более обильными и более густыми. Проверить можно, дотронувшись до них вымытыми тщательно пальцами. По консистенции напоминают яичный белок. Та субстанция, которая выделяется непосредственно при овуляции, называется цервикальной слизью. Нужна она для того, чтобы, так сказать, облегчить дорогу сперматозоидов к яйцеклетке. Позволяя им преодолеть все барьеры на пути к ней. Вернемся к овуляции. Как уже было сказано, если жидкость напоминает яичный белок и сама по себе прозрачна, значит, овуляция близка или уже наступила. Если же выделения мутные и их можно растянуть между пальцами, то пока рано говорить о выходе яйцеклетки из фолликула. Несмотря на достоверность этих признаков, без нескольких месяцев наблюдения за собой и своим телом нельзя на них полностью полагаться, поскольку организм — очень подвижная и хрупкая система, на которую легко могут повлиять стрессы, питание, окружающая среда и так далее. Что уж говорить о менструальном цикле и овуляции. Поэтому, если вы хотите точно знать, когда наступит этот загадочный период, которому посвящена статья, — понаблюдайте за собой в течение трех-четырех месяцев: заведите отдельную тетрадь и каждый день записывайте туда свою базальную температуру и состояние выделений. Необязательно их каждый раз, пардон, щупать. Можно проверять консистенцию чисто вымытым пальцем в том случае, если вам они кажутся отличными от привычных. Через несколько месяцев наблюдений вы уже точно сможете сказать, как скоро начнется «то самое». Также из верных признаков можно выделить изменение положения матки и гормонального фона. Со вторым итак все понятно, тут нужно либо сдать определенные тесты в медицинском учреждении, либо купить уже готовые наборы для определения овуляции. И точно так же, как и в ситуации с выделениями и базальной температурой, нужно сделать их несколько раз, для предотвращения неточностей — в одно и то же время суток. А вот с первым нужна ясность. Дело в том, что уже перед овуляцией матка становится мягче, влажнее и слегка дальше от влагалища. Этот механизм природа задумала опять же для того, чтобы сперматозоидам было легче проходить путь до яйцеклетки. Однако это можно выяснить, только пройдя обследование в больнице или специальной клинике. Теперь к признакам, которые могут не наблюдаться вовсе, наблюдаться не у всех или же присутствовать, но говорить не совсем об овуляции, а о чем-то другом.

Обострение рецепторов. Как правило — вкусовых и обонятельных, иногда тактильных. Еда кажется пересоленной, запахи слишком резкими. Шероховатости тканей могут ощущаться сильнее. Похожий признак можно наблюдать при беременности.

Вздутие живота и метеоризм. Многие отмечают у себя появление небольшого животика, который ничем не согнать. Ощущения внутри при этом не самые приятные, порой флатуленция (по-простому газы) не дает спокойно жить. Однако такое явление может считаться признаком овуляции только в том случае, если наблюдается в одних и тех же числах месяца, то есть примерно за 10–14 дней до менструации. Если такое явление наблюдается почти постоянно, это значит, что нужно просто пересмотреть свой рацион питания, что только пойдет на пользу вашему организму.

Повышенное половое влечение к партнеру. Казалось бы — бред. Но нет, этому есть разумное, даже научное объяснение. Дело в том, что биологический смысл жизни человека, как и любого живого существа на планете, — это оставить потомство. То есть этот механизм был заложен для того, чтобы оставить после себя потомство, и сделать это наиболее удачно, зачав детеныша в тот момент, когда вероятность забеременеть наиболее высока. Именно поэтому где-то после 30–35 лет у женщины созревает не одна, а целых две яйцеклетки, чтобы увеличить шанс выживаемости вида, так сказать.

Неприятные ощущения или боли в груди. Поскольку овуляция — своего рода подготовка к беременности, то такие боли вполне объяснимы. И грудь в это время становится более чувствительной.

Боли внизу живота. Такие боли возникают не в центре, а ближе к сторонам, в зависимости от того, в каком яичнике созрела яйцеклетка. По характеру боли тянущие, ноющие, могут быть внезапными.

Иногда болит так, что становится страшно за себя и свое женское здоровье, и тогда посещает мысль о том, стоит или не стоит обращаться к врачу и, самое главное, отчего так болит?

Почему овуляция может быть болезненной?

На самом деле причин может быть множество, но, как правило, связаны они с внутренними процессами, происходящими в организме во время овуляции.

Гормональный цикл оказывается нарушен или сбит. Произойти это может по причинам стресса, смены питания, введения в рацион или отказ от определенных пищевых добавок или же гормональных средств. Также нарушение может пойти от прекращения употребления оральных контрацептивов (противозачаточных таблеток).

Фолликул, в котором созревает яйцеклетка, становится слишком большим. Когда яйцеклетка «вылупляется», она выходит из фолликула, разрывая его. Разрыв в случае большого размера фолликула травмирует яичник, отчего появляются неприятные ощущения.

Попадание в брюшную полость жидкости, выделившейся из яичника в связи с его раздражением. В принципе, через какое-то время жидкость как бы растворяется в брюшной полости, при условии, что выделилось немного.

Сильное сокращение фаллопиевых труб. Именно по ним яйцеклетка двигается к матке, за счет сжатия и расслабления этих «трубочек». Этот процесс похож на выдавливание пасты из тюбика: стенки упаковки сжимаются, паста ложится на зубную щетку.

В маточной трубе во время продвижения яйцеклетки произошел надрыв. Это может говорить о том, что где-то в половой системе происходят воспалительные процессы. Последние также могут являться причиной болезненной овуляции, в частности, кисты на яичниках.

Разумеется, любую из этих причин вы можете узнать только после консультации со специалистом, пройдя различные процедуры (УЗИ половых органов и брюшной полости, анализы крови, мазка и т. д.).

Когда обращаться к врачу?

На самом деле грань между просто болями во время овуляции и болями, которые являются веским поводом обратиться к врачу, весьма и весьма размыта. Хотя бы потому, что, как уже не раз было сказано, все у всех очень индивидуально, отчего каждый случай требует отдельного рассмотрения. Однако есть пара симптомов, которые должны насторожить девушку. Во-первых, эти боли регулярны. Они наступают всегда в одно и то же время и довольно продолжительны. Во-вторых, они настолько сильные, что мешают вам заниматься повседневными делами. В-третьих, помимо болей, вы испытываете слабость, головокружение, тошноту, и не проходят эти симптомы больше суток. Вот тогда нужно записываться на прием к врачу. Чтобы избежать беспокойств, запомните два простых правила. Во-первых, прислушивайтесь к себе, наблюдайте и старайтесь фиксировать норму, чтобы отличить ее от тревожащих симптомов. Во-вторых, посещать гинеколога с последующими анализами мазка и УЗИ половых органов и брюшной полости нужно минимум раз в год. Тогда вы точно будете знать, какие у вас лично признаки овуляции и когда ее ждать.