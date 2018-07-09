Экс-капитан «Крыльев Советов» Таранов может продолжить карьеру в «Краснодаре»

По информации Sport24.ru, бывший защитник и капитан «Крыльев Советов» Иван Таранов может продолжить карьеру в «Краснодаре».

В настоящее время 32-летний футболист находится в расположении «Краснодара-2» и должен принять участие в сегодняшнем товарищеском матче против «Сатурна», начало которого запланировано на 18:00 мск.

В начале июня Таранов покинул «Крылья Советов» после 10 лет выступления за «Крылья Советов». За «Крылья» с 2008 года защитник провел 248 матчей и забил 8 голов.

”Краснодар-2” в следующем сезоне будет играть в ФНЛ.