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Экс-капитан «Крыльев Советов» Таранов может продолжить карьеру в «Краснодаре»
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Экс-капитан «Крыльев Советов» Таранов может продолжить карьеру в «Краснодаре» 

SPORT24.ru 53 минуты назад
По информации Sport24.ru, бывший защитник и капитан «Крыльев Советов» Иван Таранов может продолжить карьеру в «Краснодаре».
В настоящее время 32-летний футболист находится в расположении «Краснодара-2» и должен принять участие в сегодняшнем товарищеском матче против «Сатурна», начало которого запланировано на 18:00 мск.
В начале июня Таранов покинул «Крылья Советов» после 10 лет выступления за «Крылья Советов». За «Крылья» с 2008 года защитник провел 248 матчей и забил 8 голов.
”Краснодар-2” в следующем сезоне будет играть в ФНЛ.
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