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Московская Золушка. Преображение
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Московская Золушка. Преображение 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Дорогие девушки! Наша рубрика — для вас! Вас сфотографирует неоднократный победитель «Пресс-фото России», номинант Пулитцеровской премии Сергей Каптилкин. Партнеры проекта — ведущие салоны красоты, магазины одежды, ювелирные компании, интернет-магазины и известные стилисты. Чтобы принять участие, присылайте фотографии на почту zolushkavm@gmail.com.
Анастасия Холод, 20 лет  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОТО: JPG, не менее 700 Kb, разрешение 300 dpi. Впрочем, если трудно разобраться в этих цифрах, не смущайтесь — присылайте снимки, какие есть. В крайнем случае мы свяжемся с вами и все уточним.
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