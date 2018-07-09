Мелания Трамп выглядела как кукла в своем летнем платье с птичьим принтом (фото)

В понедельник президент США Дональд Трамп с супругой Меланией Трамп вернулись в Вашингтон после насыщенных выходных в Бедминстере, Нью-Джерси. Папарацци сделали несколько кадров, когда они сходили с трапа самолета. Снимки моментально разлетелись по Сети, а пользователи обратили внимание на яркий летний образ первой леди и ее стройную фигуру.

«Самая элегантная и красивая», «Вот это настоящая первая леди», «Ну просто куколка», — прокомментировали они.

Публикация от Being Trump (@trump_style)

8 Июл 2018 в 8:37 PDT Для путешествия Мелания выбрала светлое миди-платье Kasia рубашечного кроя с «птичьим» принтом. Ее талию подчеркнул лаковый оранжевый пояс, который перекликался с такого же цвета лодочками Manolo Blahnik, идеально дополнившими образ. В качестве аксессуара первая леди выбрала солнцезащитные очки.

Дональд Трамп же был в обычном костюме-двойке, под который надел белую рубашку, а на голове у него красовалась бейсболка с патриотической надписью USA.

Интересно, что на этот раз супруги, которые редко проявляют чувства на публике, держались за руки и шли к встречающим с гордо поднятыми головами.

Публикация от Being Trump (@trump_style)

8 Июл 2018 в 8:38 PDT Напомним, что некоторое время назад Мелания Трамп оказалась в центре скандала из-за неудачного выбора аутфита. На встречу с детьми-иммигрантами она надела куртку, на спинке которой красовалась надпись «Мне правда все равно, а вам?». Пользователи поспешили обвинить ее в лицемерии и равнодушии, однако Дональд Трамп уверил публику, что на самом деле первая леди никого не хотела обидеть — она защищала себя.

«Фраза «Мне правда все равно, а вам?», написанная на спине куртки, относится к СМИ, которые распространяют лживую информацию», — написал президент США у себя в твиттере.

Публикация от Clare Press (@mrspress)

22 Июн 2018 в 12:34 PDT