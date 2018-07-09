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Это по любви. Instaram месяца: @leandramcohen
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Это по любви. Instaram месяца: @leandramcohen 

Peopletalk 41 минуту назад
Фото: Peopletalk
Мы больше не можем прятать от твоих глаз ту красоту, на которую подписаны в Instagram. Поэтому теперь PEOPLETALK будет делиться с тобой нашими любимыми аккаунтами блогеров, моделей и других интересных людей, за которыми стоит следить. Первая в нашей рубрике — Леандра Коэн (29).
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Леандра фэшн-блогер, жена красавца по имени Эби, а с недавних пор еще и мать двух девочек-близняшек. Всю ее беременность мы с замиранием сердца следили, как Леандра пытается надеть любимые босоножки Chanel, когда ее ноги отекли, а теперь следим не только за луками, которые она меняет по три раза в день (за беременность она из формы даже не выходила), но и очаровательными детскими вещами, которые ей присылают друзья-бренды. Chloe, например.
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Отдельного внимания заслуживают украшения — их у Коэн очень (очень!) много. Кольца, подвески, браслеты, золото, серебро, камни, ракушки, бриллианты… Глаз радуется. Радуем и твой. Смотри фото и подписывайся!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/eto-po-lyubvi-instaram-mesyatsa-leandramcohen/
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