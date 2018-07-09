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В Стокгольме офисная служащая добирается до работы вплавь
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В Стокгольме офисная служащая добирается до работы вплавь 

ТАСС 37 минут назад
СТОКГОЛЬМ, 9 июля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Жительница Стокгольма Анна Бретельс, устав от многолюдности в общественном транспорте, добирается на работу, используя одну из главных водных магистралей Швеции — озеро Мэларен, ежедневно проплывая по нему 1,7 км до места службы. Об этом сообщает телеканал SVT.
На вопрос, куда Анна складывает необходимые ей на суше вещи, включая мобильный телефон и предметы одежды, та отвечает, что все умещается в более чем компактном «пузыре» из водоотталкивающей ткани, который она привязывает к себе на длинной веревке, чтобы он не мешал во время плавания, но при этом выполнял роль спасательного средства.
В качестве плюсов нового способа добираться до работы Анна отмечает отсутствие необходимости ездить на общественном транспорте и дополнительное время для медитации.
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