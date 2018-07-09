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Вплавь до работы: как жительница Стокгольма решила проблему общественного транспорта
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Вплавь до работы: как жительница Стокгольма решила проблему общественного транспорта 

Вести.Ru 2 часа назад
Каждый день офисная служащая Анна Бретельс добирается до работы вплавь. Это помогает ей избежать многолюдности в общественном транспорте. Женщина переплывает 1,7 километра через одну из главных водных магистралей Стокгольма — озеро Мэларен. Оставшееся до места службы расстояние Анна преодолевает пешком.
Как сообщает ТАСС, телефон, одежду и другие необходимые ей вещи Анна складывает в водонепроницаемую сумку-"пузырь", которая во время плавания также служит спасательным средством.
Первыми о столь оригинальном способе передвижения до работы узнали зрители и читатели телеканала СВТ, взявшего интервью у необычной служащей. По словам Анны, такой маршрут до работы дарит ей 45 минут покоя, служит средством медитации, а главное — избавляет от необходимости ехать в переполненном общественном транспорте.
Стокгольм часто называют Северной Венецией: расположенный на четырнадцати островах, город омывается Балтийским морем, а также водами озера Мэларен. Таким образом, столица Швеции обладает большим количеством водных маршрутов. Однако несмотря на то, что проблема общественного транспорта действительно вызывает недовольство у многих жителей Стокгольма, последователей у Анны пока нет.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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