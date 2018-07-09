Аниту Цой домогался иностранный политик

Певица Анита Цой не может отойти от шока. На экономическом форуме, который недавно прошел в Санкт-Петербурге, она стала жертвой домогательств иностранного политика. Цой в ужасе: такого от уважаемого человека она никак не ожидала.

Анита Цой сейчас выглядит роскошно! После недавнего гормонального сбоя, из-за которого поправилась на четырнадцать килограммов, она стала возвращаться к привычному весу. Аппетитные формы Аниты теперь восхищают не только ее фанатов, но и известных политиков. Об одном не очень приятном инциденте, произошедшем в Санкт-Петербурге, артистка рассказала нашим корреспондентам:

— На экономическом форуме в Северной столице я встретила одного высокопоставленного человека, которого знает весь мир, — рассказывает певица. — Имя называть не буду. Скажу только, что он иностранец и недавно женился на азиатке. Так получилось, что он заметил меня и начал стрелять в меня глазами. Делал это очень активно! Я даже не знала, как реагировать на это.

Не заметить знаки внимания, которые оказывал ей иностранец, было невозможно. Цой заметно растерялась и даже покраснела. Она не ожидала, что станет объектом вожделения звезды политической сцены. Тем более что рядом с политиком находилась его законная супруга.

— Мне стало стыдно перед его женой, — говорит артистка. — Стыдно настолько, что пришлось подойти к ним и на английском языке сказать, как прекрасна его супруга и как он счастлив в браке. Мне показалось, что это будет правильно с моей стороны и таким образом я смогу хоть как-то поставить его на место. Так и вышло: мне это удалось. Больше знаков внимания он мне не оказывал.

Анита не исключает, что жена к подобным вольностям своего супруга относится весьма спокойно. Ведь в Корее жёны часто позволяют своим мужьям ходить на сторону, а порой даже сами ищут им девушку для сексуальных утех. Цой до сих пор вспоминает, как однажды приехала навестить родную тетю в Южную Корею.

— Утром просыпаюсь и вижу, как она листает журналы с объявлениями от девушек легкого поведения, — рассказывала Анита. — Оказалось, ищет своему мужу пару на вечер. Для меня это было шоком. А тетя спокойно сказала: «Анита, зачем мне проблемы? Я найду девушку, подберу им хорошую гостиницу. Пусть он после работы поедет к ней и вернется домой радостным и довольным». В Сеуле такое разовое мероприятие — норма. Для меня же после этого померкли все местные красоты.

Звезда уверяет: в ее семье такое не заведено. С любимым мужем, которого Анита ласково называет Петровичем, она счастлива уже больше двадцати пяти лет. Тот поддерживает ее во всем, в том числе и в увлечениях. Сейчас Анита активно работает на огороде — ей это доставляет удовольствие.

// фото из Instagram Аниты Цой — В этом году я увлеклась новыми технологиями, подняла грядки от земли примерно на метр, красиво их облицевала, — рассказывает звезда. — Теперь у меня теплые и высокие грядки. На моем огороде растет всё: и картошка, и морковка, и патиссоны, и кабачки, и лук, и перцы разных видов, и помидоры, и огурцы. Скоро приступлю к заготовкам на зиму, которые будем потом есть весь год. Если кто-то считает, что я питаюсь исключительно деликатесами, могу огорчить. Мой рацион настолько банален, что даже неудобно говорить. Утром — обычная овсяная каша на воде с фруктами, вечером — кефирчик однопроцентный. Я всем говорю: «Хотите быть стройными — нужно пить много воды и меньше жрать!» Хотя бывают вечера, когда мы с семьей забиваем на это правило. Можем сесть, съесть целого барашка и получить удовольствие!