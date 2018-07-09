Почему «звездный мальчик» не любит свою единственную роль

Секрет успеха «Сказки о Звездном мальчике», наверное, заключается во многом: это и грустное произведение Оскара Уайльда , по которому написан сценарий, и мастерство режиссера Леонида Нечаева , и трогательная музыка Алексея Рыбникова , и, конечно же, удивительно красивый главный герой — мальчик, решивший, что он лучше всех остальных, раз прилетел со звезды.

Мальчика, сыгравшего главную роль, звали Павел Чернышев , и в него сразу же влюбились все девчонки страны, он стал кумиром подростков: ведь Звездный мальчик не просто отличался красивым лицом — он покорял сердце капризной инфанты, отважно сражался с быком (пусть ненастоящим) в корриде, учился быть добрым и сочувствовать другим… Поверил в сказку Режиссер Леонид Нечаев. Источник: wikimedia.org Павел родился в 1971 году в Москве, рос в семье инженеров и был таким же, как все остальные мальчишки его возраста. До того дня, пока не попался на глаза ассистенту режиссера и его не позвали на кинопробы. Леонид Нечаев, посмотревший до него несколько десятков мальчиков, остановил свой выбор именно на Чернышеве: он счел его подходящим буквально сразу, в первую же минуту.

И началась актерская жизнь. Правда, Паше почему-то представлялось, что дети-артисты прогуливают школу, и им за это ничего не бывает — причина-то уважительная: съемки в кино! На деле вышло не так: Леонид Нечаев очень внимательно следил за тем, чтобы юный актер усердно занимался и не отстал от своих сверстников. Вместе со съемочной группой ездили специально подобранные учителя.

Потом Чернышев вспоминал, что у Нечаева был какой-то особый дар общения с детьми: он умел очень точно и понятно объяснить стоящую перед ними задачу, и ребята старались ее выполнять. Павлу интересно было сниматься: он быстро вжился в роль, ощутив себя тем самым «звездным мальчиком», и наслаждался сказочной атмосферой, царившей вокруг. Он играл искренне, поверив в сказку от всей души. Наверное, потому и получился такой щемяще-пронзительный фильм.

Кадр из фильма Жизнь после кино Жизнь простого московского мальчишки после выхода фильма на экран превратилась в кошмар. Жестокие сверстники, завидуя его славе, дразнили и издевались: иначе, чем «эй ты, звездный мальчик», к нему в школе теперь не обращались.

Девочки же буквально не давали Павлику прохода. Мало того что его почтовый ящик ломился от сотен писем поклонниц, — они еще и подстерегали его возле подъезда, и подростку приходилось постоянно прятать лицо за шарфом или воротником. В квартиру Чернышевых звонили по телефону, трагическое молчание в трубке быстро надоело и самому Павлу, и его родителям.

Пройдя через все это безумие, Павел, похоже, навсегда получил прививку от «звездной болезни». Уж чего-чего, а актерской карьеры он точно не хотел. И был очень рад, когда спустя несколько лет фильм перестали показывать и ажиотаж вокруг юного артиста постепенно сошел на нет. Похоронный бизнес Окончив школу, Павел Чернышев поступил в Университет дружбы народов , получил специальность инженера, благополучно отслужил в армии. У него хорошая семья, вместе с женой они воспитывают сына Егора и дочь Настю. Инженеры, как выяснилось, в нашей стране сегодня не особенно нужны. Бывшему «звездному мальчику» пришлось искать занятие, которое смогло бы прокормить и его, и семью. Друзья в какой-то момент позвали его в похоронный бизнес. Первое время, как признавался Павел, было сложно вникать в совершенно новое дело, но потом все стало получаться, он привык.

Сегодняшний «звездный мальчик» — серьезный взрослый мужчина, отец семейства. Он ни разу не пожалел о том, что перестал сниматься, хотя его приглашали неоднократно. Сказка осталась сказкой — и смотрел он фильм, сделавший его звездой, всего два раза в жизни: сразу после выхода и в самом конце 90-х. Зато «Сказку о звездном мальчике» любят смотреть его дети.

Павел Чернышев в костюме тореадора. Кадр из фильма

На память о том периоде времени у Павла Чернышева остался элегантный костюм тореадора. Вспоминать, впрочем, о своем актерском детстве он не любит: Павел убежден, что роль в фильме не столько помогла ему в жизни, сколько помешала, сделав обычного жизнерадостного мальчишку замкнутым и недоверчивым.