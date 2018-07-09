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Жена футболиста Жиркова рассказала, как сбросила 30 килограммов
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Жена футболиста Жиркова рассказала, как сбросила 30 килограммов 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Супруга известного российского футболиста Юрия Жиркова Инна открыто призналась, что после первых родов поправилась на 30 килограммов и весила более 90. Она рассказала, что избавиться от лишнего не помогали ни диеты, ни поездки в заграничные клиники.
Любопытно, что лучшим способом похудеть оказались прогулки с коляской — уменьшив объем пищи и увеличив двигательную активность, Ирина смогла снова обрести стройную фигуру. И это несмотря на то, что потом она родила еще двоих детей.
В семье Юрия и Инны двое сыновей и дочь — Дмитрий, Даниил и Милана. Старший, по словам Жирковой, очень гордится заслугами отца и мечтает пойти по его стопам. Он уже занимается в футбольной школе, а маленький Данил пока просто любит этот вид спорта и подрастает, чтобы в будущем тоже тренироваться.
Семейство Жирковых, рассказала Инна, строит дом в Подмосковье, но пока исполнить давнюю мечту и переехать из Петербурга не получается — двухэтажный особняк с мансардой еще не готов.
Ранее Пятый канал рассказывал о травме, полученной Юрием Жирковым во время Чемпионата мира по футболу. Сборная рисковала остаться без защитника.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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