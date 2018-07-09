В Беларуси старейший фельдшер страны отмечает 90-летний юбилей

Столько лет в профессии, а энтузиазма у старейшины белорусского медицинского цеха и сейчас хоть отбавляй. Своих коллег, которые то и дело жалуются на усталость и бесконечный поток что-то требующих пациентов, Сергей Иванович не понимает искренне. Есть с чем сравнивать. Говорит, по сравнению с той нагрузкой, которую испытывали на себе медики пятьдесят-шестьдесят лет назад, нынешняя — цветочки.

— На участке в первые годы моей работы было около 2800 человек. Примерно 800 детей. Более 200 инвалидов войны со всевозможными ранениями. По 70 родов в год — и большинство на дому. Причем всякие бывали случаи. Да и каких только болезней мы не видели! Лютовали корь, коклюш. Мотался по хатам круглые сутки. Когда издали всесоюзный приказ — резко сократить инфекционные заболевания вплоть до ликвидации, — всех детей нужно было привить. А как это сделать? Уговорить маму, бабушку, потом само дитя достать из-под печки… Через месяц — снова. Через полгода — опять. Получилось. Спустя 10 лет мы уже не знали, что такое дифтерия или тиф.

За это ему присвоили звание Героя Социалистического Труда… Опытные белорусские медики не припомнили больше ни одного случая, когда бы им стал простой сельский фельдшер. Этим же он заработал непререкаемый авторитет в собственной округе. Местные жители и сейчас как «отче наш» знают: если появились вопросы со здоровьем, нужно не самолечением заниматься, а идти-бежать-звонить Сергею Ивановичу. Подскажет, хоть ночью разбудят.

— Узкий специалист в городе лечит органы, врач на селе — человека. Он универсален. Я же едва ли не всех из своих более чем трехсот пациентов знаю с рождения. Даже помню, чем их бабушки и прабабушки болели. Пятое поколение уже лечу, — говорит 90-летний фельдшер.

На одном энтузиазме в девяносто, впрочем, не вытянешь. Пусть Сергей Иванович и повторяет, что дома ему, мол, нечего делать (не газеты же целый день читать и телевизор смотреть), а работа — это отличная возможность для общения, но без крепкого здоровья все же никуда… Хотя кому знать все о здоровье, и о способах держаться в таком возрасте «на плаву», как не ему, медику. Это и спасает.

— Вот уже восемь лет обязательно делаю зарядку, каждое утро я уделяю ей по полчаса, — объясняет Сергей Шкляревский. — Разработал целый комплекс упражнений. И пациентов своих учу. Показываю как. Считаю, что это одно из лучших средств для лечения артроза. Вот сейчас все старики жалуются: руки, ноги болят. Если бы все делали зарядку, то и жалоб было бы меньше. Постоянно двигаюсь. Днем обязательно обхожу больных. Есть вызовы или нет, все равно иду. По полтора-два километра пешком прохожу. Кому укол поставить, кому таблетку дать, кому давление померить, у кого просто о здоровье справиться. И им внимание, и мне полезно. Выпиваю ли? Могу. Но не более, чем для дезинфекции организма.

— Поспеваете за последними тенденциями медицины? — напоследок интересуюсь у деревенского фельдшера. Тот отвечает: со специализированной литературой и сейчас знакомится внимательно, обо всех новинках читает в СМИ. А вот интернет так и не освоил. Да и стоит ли доверять всей размещаемой там информации? Больше опирается на собственный опыт и умения. Скажем, роды и нынче готов принять, хоть этим не занимался уже полвека: но руки-то помнят…

А сельчане тем временем вздыхает: когда Сергей Иванович уйдет на пенсию, то и фельдшерско-акушерский пункт в деревне скорее всего закроют. Всего в четырех километрах работает врачебная амбулатория, а для деревни это не расстояние.