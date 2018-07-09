Сотрудники полка полиции ГУ МВД России по Московской области сдали кровь для детей, проходящих лечение в Московском областном онкологическом диспансере 

На базе полка полиции при участии членов благотворительного фонда прошла акция под лозунгом «Стань донором — подари каплю жизни». Донорская кровь необходима тяжелобольным детям, проходящим лечение в Московском областном онкологическом диспансере города Балашиха.
Стоить отметить, что инициаторами акции были сотрудники полка полиции, которые не смогли пройти мимо беды, связанной со здоровьем, жизнью детей. Личный состав полка полиции принимает участие в подобном мероприятие в первый раз. В будущем подобные мероприятия должны стать хорошей традицией. Как отметили волонтеры, полицейские-доноры ценятся особенно, поскольку уделяют внимание своему здоровью и физической подготовке.