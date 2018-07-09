Как заснуть в жару — если в комнате нет кондиционера

Накрывайся Лайфхкеры предлагают целых три метода сделать сон в жару более комфортным. Во-первых, можно выбрать шелковое постельное белье. Считается, что натуральные волокна скользящей прохладной ткани не нагреваются ни от жары, ни от вашего тела. Во-вторых, выбирать покрывало лучше из самых тонких тканей с минимальным количеством нитей. Иными словами, сетчатое хлопковое или льняное покрывало будет самым лучшим выбором. В-третьих, за пару часов до сна можно положить все постельное белье в морозильник. Его прохлады должно хватить на время засыпания. Одевайся Спать голышом в жару некомфортно по постой причине: ваш собственный пот создаст куда больше неудобств, чем непосредственно жара. Он должен во что-то впитываться, чтобы не мешать вам спать. А значит, выбирайте для сна в летнюю ночь легки пижамы из натуральных материалов. Мойся Перед самым сном примите прохладный душ. Он смоет всю пыль и пот, скопившиеся за день и позволит почувствовать себя легче. К тому же ощущения комфорта от его струй и чистоты продлятся еще с полчаса. Охлаждайся Возьмите грелку, налейте в нее холодной воды и положите в холодильник. На матрас уложите одеяло, на него — простыню, а под него — ту самую грелку. Она должна охладить постель. А вот ложиться на нее без прослойки из одеяла не стоит: есть риск застудить органы дыхания или почки, если грелку вы положите под поясницу. Еще один способ — использовать холодные компрессы. Прикладывать их стоит к местам сгибов — локтям и коленям, к пяткам, к голеням и запястьям. Если у вас есть вентилятор, поставьте перед ним блюдо, наполненное льдом. В этом случае включать его на полную мощность не нужно. Пусть это будет легкий прохладный ветерок.

Спи одна, но в позе Понятно, что расставаться с любимым на ночь совсем не хочется. Но вы оба вздохнете с облегчением, если на время сна ляжете на разных кроватях и не будете греть друг друга телами. Засыпая, выбирай позу, в которой части тела не соприкасаются друг с другом. Если у тебя длинные волосы, заплетай их в косу. Иначе жарко будет самой от себя.