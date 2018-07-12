Ничего для нее не жалко! В Сети обсуждают сколько стоит помолвочное кольцо, которое Джастин Бибер подарил Хейли Болдуин

В Сети обсуждают, сколько стоит помолвочное кольцо 21-летней Хейли Болдуин

На днях стало известно о помолвке 24-летнего певца Джастина Бибера и 21-летней супермодели Хейли Болдуин. Молодой человек опубликовал у себя в Instagram трогательные фото с возлюбленной и посвятил ей много приятных слов. Поклонники пары были настолько рады, что поначалу не обратили внимание на безымянный палец Хейли. Но теперь, когда страсти поутихли, особо внимательные фанаты смогли рассмотреть кольцо.

Выяснилось, что Бибер совсем не жалеет денег на возлюбленную. Кольцо с внушительным бриллиантом миндалевидной огранки обошлось ему в 500 тысяч долларов. Кстати, певец сам принимал участие в процессе создания ювелирного украшения: «Он помог нам создать кольцо и хотел, чтобы оно идеально сочеталось с ней. Бриллиант имеет красивую форму и замечательно подчеркивает красоту руки Хейли. Джастин доверился нам в выборе бриллианта и был в восторге от результата», — рассказывает менеджер бренда Solow & Co.

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Фото:Instagram