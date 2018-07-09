Vietnam.net выбрали лучшие отели, в которых не платят за детей

Вьетнамский информационный портал Vietnam.net подобрал 7 лучших отелей, в которых родители могут не платить за ребенка до 12 лет В список попали по одному отелю в Нячанге и Муйне, два в Дананге и три на Фукуоке.

Cliff Resort & Residences в Муйне — отличный вариант для любителей спокойного пляжного отдыха. К услугам отдыхающих — 126 номеров с хорошим ремонтом, бассейн с видом на море (есть детский), мини-кинотеатр, караоке бар и собственный СПА-салон. Стоит все это великолепие 2,6 — 15,19 млн донгов за ночь, двух детей до 12 лет можно подселить бесплатно.

Пятизвездочный отель Sheraton Nha Trang находится в самом центре Нячанге и одновременно — в двух минутах ходьбы до моря. И это вариант для любителей более активного отдыха тут есть спортзал, туры для любителей дайвинга и сноркелинга и даже курсы вьетнамской кухни. За каждый из 280 номеров потребуется выложить 3,75 — 11 млн донгов. Зато сэкономите на своих отпрысках.

В Хойане тоже есть парк Винперл. А в Дананге — отели этого одного из самых успешных гостиничных брендов Вьетнама. Vinpearl Condotel Riverfront Danang предлагает номера по цене около 2,48 — 6,3 млн донгов и бесплатные билеты в вышеуказанный парк Vinpearl Land Nam Hoi An.

Furama Villas Danang располагается на пляже Бак-Мой-Ан. В этом отеле детей можно не только бесплатно поселить, но и много чем занять: воздушные змеи, выпечка, плавание и т. д. Ну а взрослым придется заплатить 10,72 — 37 млн за ночь.

Novotel Phu Quoc Resort идет еще дальше и позволяет бесплатно заселять детей до 16 лет. К услугам юных туристов местный Kid Club, проводящий множество захватывающих мероприятий. Стоимость номера варьируется между 1,799 и 13 миллионов за ночь.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay предоставляет места за 6,6-15 миллионов донгов за ночь. Дети до 12 лет — бесплатно.

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort располагает 459 номерами и захватывающими играми в Planet Trekkers. Двух детей до 12 лет можно разместить бесплатно, родители заплатят 5,5 — 11 млн донгов за ночь. Источник: Vietnam.net