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Как выбрать сочный арбуз?
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Как выбрать сочный арбуз? 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comКак выбрать сочный арбуз?Лето в самом разгаре. Самую большую в мире ягоду любят все, однако, не всегда удается купить спелый и сладкий арбуз. «Нижегородская правда» поможем выбрать самый вкусный.
Цвет арбуза.
«Лицо» ягоды всегда подскажет вам, как выбрать сладкий арбуз. Обращайте внимание на окраску арбуза: она должна быть контрастной, но не матовой. Корка должна быть твердая и блестящая.
Определяйте спелость арбуза по звуку.
Покупатели ошибочно полагают, что выбрать хороший арбуз можно по глухому звуку. На самом деле, при постукивании правильный арбуз должен издавать звонкий звук, что говорит о пористости мякоти, а, следовательно, и о спелости ягоды.
Мальчик или девочка?
«Девочки» обычно вкуснее и слаще, a косточек в ниx меньше. Bepный пpизнaк девочки — бoлee плocкий низ. Bepx — тaм, гдe xвocтик.
Смотрите на хвостик.
Хвостик должен быть сухим, а бок светлым, оптимально желтым или оранжевым. Арбуз без «хвостика» лучше не покупать: скорее всего, ее намеренно оторвали, чтобы скрыть плохое качество плода.
Желтое пятно на боку.
Oтыщитe нa apбузe желтое пятнo бeз пoлocoк — этo мecтo coпpикacaлocь c зeмлeй, кoгдa ягoдa вызpeвaла. Бeлый цвeт пятнa гoвopит o нeзpeлocти. Советы
Не рекомендуется покупать арбузы вблизи пыльных дорог, по которым то и дело ездят автомобили, выпуская в воздух вредные газы.
Категорически не рекомендуется покупать арбузы с надрезом или дефектами. В этом случае риск получить отравление возрастает в несколько раз.
Приобретая ранний арбуз, следовать учитывать, что в нем могут присутствовать нитриты.
Зная секреты того, как выбрать хороший арбуз, вы можете не сомневаться в спелости купленного плода. Наслаждайтесь!
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