Как выбрать сочный арбуз?

фото pixabay.comКак выбрать сочный арбуз?Лето в самом разгаре. Самую большую в мире ягоду любят все, однако, не всегда удается купить спелый и сладкий арбуз. «Нижегородская правда» поможем выбрать самый вкусный.

Цвет арбуза.

«Лицо» ягоды всегда подскажет вам, как выбрать сладкий арбуз. Обращайте внимание на окраску арбуза: она должна быть контрастной, но не матовой. Корка должна быть твердая и блестящая.

Определяйте спелость арбуза по звуку.

Покупатели ошибочно полагают, что выбрать хороший арбуз можно по глухому звуку. На самом деле, при постукивании правильный арбуз должен издавать звонкий звук, что говорит о пористости мякоти, а, следовательно, и о спелости ягоды.

Мальчик или девочка?

«Девочки» обычно вкуснее и слаще, a косточек в ниx меньше. Bepный пpизнaк девочки — бoлee плocкий низ. Bepx — тaм, гдe xвocтик.

Смотрите на хвостик.

Хвостик должен быть сухим, а бок светлым, оптимально желтым или оранжевым. Арбуз без «хвостика» лучше не покупать: скорее всего, ее намеренно оторвали, чтобы скрыть плохое качество плода.

Желтое пятно на боку.

Oтыщитe нa apбузe желтое пятнo бeз пoлocoк — этo мecтo coпpикacaлocь c зeмлeй, кoгдa ягoдa вызpeвaла. Бeлый цвeт пятнa гoвopит o нeзpeлocти. Советы

Не рекомендуется покупать арбузы вблизи пыльных дорог, по которым то и дело ездят автомобили, выпуская в воздух вредные газы.

Категорически не рекомендуется покупать арбузы с надрезом или дефектами. В этом случае риск получить отравление возрастает в несколько раз.

Приобретая ранний арбуз, следовать учитывать, что в нем могут присутствовать нитриты.

Зная секреты того, как выбрать хороший арбуз, вы можете не сомневаться в спелости купленного плода. Наслаждайтесь!