Ещё
Малыши района Крюково нарисовали семью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малыши района Крюково нарисовали семью 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
Дружная и крепкая семья — это повод для радости и улыбки, ведь она является незаменимой поддержкой и опорой для любого человека.
6 июля юные аниматоры досугового центра ГБУ «М КЛУБ» провели конкурс рисунка на асфальте «Я и моя семья», приуроченный к предстоящему Дню семьи, любви и верности. В конкурсе приняли участие ребята с трех до 17 лет.
В их работах нашли отражения не только семейные «портреты», но и пейзажи, а так же изображения ромашки — официального символа праздника. Все работы вышли очень разными, так что победителя решили не объявлять, а просто пригласили всех участников в «М КЛУБ» на анимационную программу «Мульти-пульти». ​
Управа района Крюково: последние новости
Ребята посетили мастер-класс по мозаике Дети научились приманивать благополучие Ребята из ТЦСО за здоровый образ жизни
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он не платит ни за что, я тяну на себе всю семью»48
Чехова едва прикрыла грудь руками14
Бледанс прокомментировала роман с молодым актером5
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы14
Что нужно знать о типах ягодиц
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
00:53
Чехова едва прикрыла грудь руками
Звёзды
03:55
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы
Звёзды
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение