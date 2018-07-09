Малыши района Крюково нарисовали семью

Дружная и крепкая семья — это повод для радости и улыбки, ведь она является незаменимой поддержкой и опорой для любого человека.

6 июля юные аниматоры досугового центра ГБУ «М КЛУБ» провели конкурс рисунка на асфальте «Я и моя семья», приуроченный к предстоящему Дню семьи, любви и верности. В конкурсе приняли участие ребята с трех до 17 лет.

В их работах нашли отражения не только семейные «портреты», но и пейзажи, а так же изображения ромашки — официального символа праздника. Все работы вышли очень разными, так что победителя решили не объявлять, а просто пригласили всех участников в «М КЛУБ» на анимационную программу «Мульти-пульти». ​